В Азербайджане снизилось число браков с иностранцами
Внутренняя политика
- 09 апреля, 2026
- 13:56
В первом квартале текущего года 383 гражданина Азербайджана заключили браки с иностранцами или лицами без гражданства.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции, за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 483 таких брака.
Отмечается, что чаще всего иностранными супругами становились граждане Турции, России, Грузии и Украины.
