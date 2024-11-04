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ЦИК Азербайджана объявит дату муниципальных выборов ​​до конца ноября

ЦИК Азербайджана объявит дату муниципальных выборов ​​до конца ноября Дата следующих муниципальных выборов в Азербайджане будет объявлена ​​до конца ноября.
Внутренняя политика
4 ноября 2024 г. 14:23
ЦИК Азербайджана объявит дату муниципальных выборов ​​до конца ноября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявит дату очередных муниципальных выборов ​​до конца ноября.

Об этом Report сообщил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Гасымов напомнил, что, согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее, чем за 60 дней до дня голосования.

"После обсуждений ЦИК приняла решение, что муниципальные выборы должны быть объявлены до конца ноября текущего года", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане муниципальные выборы проводились каждые 5 лет 23 декабря, а последние состоялись в 2019 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan to reveal date for upcoming municipal elections by end of November
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri noyabrın sonunadək elan ediləcək - EKSKLÜZİV

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