ЦИК Азербайджана объявит дату муниципальных выборов ​​до конца ноября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявит дату очередных муниципальных выборов до конца ноября.
Об этом Report сообщил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.
Гасымов напомнил, что, согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее, чем за 60 дней до дня голосования.
"После обсуждений ЦИК приняла решение, что муниципальные выборы должны быть объявлены до конца ноября текущего года", - сказал он.
Отметим, что в Азербайджане муниципальные выборы проводились каждые 5 лет 23 декабря, а последние состоялись в 2019 году.