В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности

В Азербайджане в образовательные программы будут включены темы цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного поведения в интернете.

Как сообщает Report, это предусмотрено распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде".

Согласно документу, соответствующие темы будут интегрированы в программы дошкольной подготовки и предметы общего образования, включая обновление содержания стандартов обучения.

Кроме того, предусмотрена разработка и реализация просветительских программ в средствах массовой информации, ориентированных на родителей, педагогов и детей.