В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности
Внутренняя политика
- 27 февраля, 2026
- 17:46
В Азербайджане в образовательные программы будут включены темы цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного поведения в интернете.
Как сообщает Report, это предусмотрено распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде".
Согласно документу, соответствующие темы будут интегрированы в программы дошкольной подготовки и предметы общего образования, включая обновление содержания стандартов обучения.
Кроме того, предусмотрена разработка и реализация просветительских программ в средствах массовой информации, ориентированных на родителей, педагогов и детей.
Последние новости
18:02
Фото
В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИИКТ
18:01
Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метроИнфраструктура
18:01
В Азербайджане предложили освободить туризм от НДСТуризм
17:59
Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризмаТуризм
17:57
МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороныДругие страны
17:54
Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминалеВнешняя политика
17:52
Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состоянияДругие страны
17:51
В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажираВ регионе
17:46