В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:46
    В Азербайджане в образовательные программы будут включены темы цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного поведения в интернете.

    Как сообщает Report, это предусмотрено распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде".

    Согласно документу, соответствующие темы будут интегрированы в программы дошкольной подготовки и предметы общего образования, включая обновление содержания стандартов обучения.

    Кроме того, предусмотрена разработка и реализация просветительских программ в средствах массовой информации, ориентированных на родителей, педагогов и детей.

