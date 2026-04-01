    В Азербайджане с 1 апреля вступил в силу запрет на электронные сигареты

    С 1 апреля 2026 года в Азербайджане запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения утверждены президентом Ильхамом Алиевым в законе "О табаке и табачных изделиях".

    Под электронными сигаретами понимаются устройства, предназначенные для вдыхания пара, содержащего или не содержащего никотин. При этом изделия с нагреваемым табаком (табачные стики) к электронным сигаретам не относятся.

    Согласно закону, изделия из нагреваемого табака - это продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма.

    За нарушение запрета физические лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 500 манатов, должностные лица - от 1650 до 2200 манатов, юридические лица - от 4000 до 5000 манатов.

    За использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

