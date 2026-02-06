В Азербайджане прошел идеатон GəncVizyon
Внутренняя политика
- 06 февраля, 2026
- 17:39
Фонд молодежи Азербайджана провел идеатон GəncVizyon, посвященный Дню молодежи страны.
Как сообщает Report, в первый день мероприятия, 4 февраля, участие приняли 240 молодых людей, объединенных в 40 команд.
По итогам оценки наставников в финал прошли по две команды по каждой теме - всего 10 команд. При оценке учитывались инновационность идей, социальное воздействие, соответствие реальности и стратегический подход.
Финальный этап прошел 6 февраля: команды представили усовершенствованные идеи перед жюри. По решению жюри были определены три победителя, которые получили награды.
Идеатон GəncVizyon был организован Фондом молодежи совместно с различными молодежными организациями страны при партнерстве Nar.
