    В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 12:06
    В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима

    Кабинет министров принял решение о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 часов 1 января 2026 года.

    особый карантинный режим постановление Али Асадов
    Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb
    Special quarantine regime extended in Azerbaijan

