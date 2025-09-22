В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима

Кабинет министров принял решение о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 часов 1 января 2026 года.