В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2025
- 12:06
Кабинет министров принял решение о продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 часов 1 января 2026 года.
