Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb
Daxili siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 12:03
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərarla koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 yanvar saat 06:00-dək uzadılıb.
Bundan əvvəl həmin müddət 1 oktyabr saat 06:00-dək olan dövrü əhatə edib.
