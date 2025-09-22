İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:03
    Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

    Qərarla koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 yanvar saat 06:00-dək uzadılıb.

    Bundan əvvəl həmin müddət 1 oktyabr saat 06:00-dək olan dövrü əhatə edib.

    Xüsusi karantin rejimi Baş nazir Əli Əsədov
