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В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом

В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом В Азербайджане предлагается законодательно запретить продажу квартир в многоквартирных домах, не зарегистрированных в качестве частной собственности (не имеющих "купчей") в государственном реестре недвижимости.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 15:22
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом

В Азербайджане предлагается законодательно запретить продажу квартир в многоквартирных домах, не зарегистрированных в качестве частной собственности (не имеющих "купчей") в государственном реестре недвижимости.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

Так, в документе предлагается законодательно запретить продажу квартир в многоквартирных домах, не допущенных к эксплуатации государственной приемной комиссией в установленном законодательством порядке, не застрахованных и не зарегистрированных в качестве частной собственности в государственном реестре недвижимости.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda binalarda "kupça"sız mənzillərin satışı qanunla qadağan edilə bilər

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