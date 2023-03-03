В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом

В Азербайджане предлагается законодательно запретить продажу квартир в многоквартирных домах, не зарегистрированных в качестве частной собственности (не имеющих "купчей") в государственном реестре недвижимости.

В Азербайджане предлагается законодательно запретить продажу квартир в многоквартирных домах, не зарегистрированных в качестве частной собственности (не имеющих "купчей") в государственном реестре недвижимости.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

Так, в документе предлагается законодательно запретить продажу квартир в многоквартирных домах, не допущенных к эксплуатации государственной приемной комиссией в установленном законодательством порядке, не застрахованных и не зарегистрированных в качестве частной собственности в государственном реестре недвижимости.