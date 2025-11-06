Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    В Азербайджане прекращены полномочия ряда председателей судов

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 11:07
    В Азербайджане прекращены полномочия ряда председателей судов

    В Азербайджане прекращены полномочия ряда председателей судов в связи с достижением ими предельного возраста для осуществления судейской деятельности.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на очередном заседании Судебно-правового совета.

    Председатель совета Инам Керимов отметил, что в стране продолжаются реформы в сфере правосудия, направленные на совершенствование судебной системы и обеспечение ее соответствия современным вызовам.

    Далее совет рассмотрел текущие вопросы, включая дисциплинарные производства в отношении судей.

    По итогам заседания принято решение о прекращении полномочий ряда председателей судов первой и апелляционной инстанций, а также председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, члена совета Саадат Бекташи, в связи с достижением ими предельного возраста для осуществления полномочий судьи.

    В знак признания их многолетней эффективной деятельности Совет наградил их почетным нагрудным знаком.

    Bəzi məhkəmə sədrlərinin hakimlik səlahiyyətlərinə xitam verilib

