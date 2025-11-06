В Азербайджане прекращены полномочия ряда председателей судов в связи с достижением ими предельного возраста для осуществления судейской деятельности.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на очередном заседании Судебно-правового совета.

Председатель совета Инам Керимов отметил, что в стране продолжаются реформы в сфере правосудия, направленные на совершенствование судебной системы и обеспечение ее соответствия современным вызовам.

Далее совет рассмотрел текущие вопросы, включая дисциплинарные производства в отношении судей.

По итогам заседания принято решение о прекращении полномочий ряда председателей судов первой и апелляционной инстанций, а также председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, члена совета Саадат Бекташи, в связи с достижением ими предельного возраста для осуществления полномочий судьи.

В знак признания их многолетней эффективной деятельности Совет наградил их почетным нагрудным знаком.