В Азербайджане прекращены полномочия ряда председателей судов
- 06 ноября, 2025
- 11:07
В Азербайджане прекращены полномочия ряда председателей судов в связи с достижением ими предельного возраста для осуществления судейской деятельности.
Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на очередном заседании Судебно-правового совета.
Председатель совета Инам Керимов отметил, что в стране продолжаются реформы в сфере правосудия, направленные на совершенствование судебной системы и обеспечение ее соответствия современным вызовам.
Далее совет рассмотрел текущие вопросы, включая дисциплинарные производства в отношении судей.
По итогам заседания принято решение о прекращении полномочий ряда председателей судов первой и апелляционной инстанций, а также председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, члена совета Саадат Бекташи, в связи с достижением ими предельного возраста для осуществления полномочий судьи.
В знак признания их многолетней эффективной деятельности Совет наградил их почетным нагрудным знаком.