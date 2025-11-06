İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bəzi məhkəmə sədrlərinin hakimlik səlahiyyətlərinə xitam verilib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:35
    Bəzi məhkəmə sədrlərinin hakimlik səlahiyyətlərinə xitam verilib

    Ötən gün Məhkəmə-Hüquq Şurasının növbəti iclası keçirilib.

    Şuradan "Report"a bildirilib ki, iclasda çıxış edən Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov məhkəmə-hüquq sahəsində aparılan islahatlar, ədalət mühakiməsinin müasir çağırışlara uyğun təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib.

    İclasda "İlk dəfə 3 il müddətinə təyin olunan hakimlərin təlimə cəlb edilməsi Qaydaları" layihəsi və "Azərbaycan Respublikası apellyasiya, ağır cinayətlər, hərbi, inzibati və kommersiya məhkəmələrinin ərazi yurisdiksiyası"nda dəyişiklik edilməsi barədə qərar layihəsi təsdiq edilib.

    Daha sonra cari məsələlərə, o cümlədən hakimlər haqqında intizam icraatlarına baxılıb.

    İclasda bəzi birinci və apellyasiya instansiya məhkəmələrinin, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri, Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü Səadət Bəktaşinin hakimlik səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün son yaş həddinə çatması ilə əlaqədar səlahiyyətlərinə xitam verilməsi və onların səmərəli fəaliyyətinə görə Məhkəmə-Hüquq Şurasının fəxri döş nişanı ilə təltif edilmələri barədə qərarlar qəbul edilib.

    Məhkəmə-Hüquq Şurası hakim Səadət Bəktaşi

    Son xəbərlər

    10:42

    QHT sədri: Ermənilər bu günədək 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib

    Daxili siyasət
    10:39

    Salyan və Sabirabadın bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:39

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    10:35
    Foto

    Bəzi məhkəmə sədrlərinin hakimlik səlahiyyətlərinə xitam verilib

    Daxili siyasət
    10:33

    Zaur İbrahimli: Milli toponimlərlə bağlı elmi əsərlərin ortaya çıxarılması əsas istiqamətlərdəndir

    Daxili siyasət
    10:32

    Azərbaycan Körfəz ölkələri ilə beynəlxalq maliyyə resurslarının cəlb olunmasını müzakirə edib

    İKT
    10:28

    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub

    Daxili siyasət
    10:27

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    10:26

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti