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В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих

В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении надбавки Президента Азербайджанской Республики к ежемесячным должностным окладам военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики, проходящих действительную военную службу на освоб
Внутренняя политика
25 июня 2021 г. 18:07
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении надбавки Президента Азербайджанской Республики к ежемесячным должностным окладам военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики, проходящих действительную военную службу на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, согласно распоряжению с 1 июля 2021 года устанавливается надбавка Президента Азербайджанской Республики к ежемесячным должностным окладам военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики, проходящих действительную военную службу на освобожденных от оккупации территориях (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы, военнослужащих, проходящих в Силах специального назначения и оперативных бригадах).

Установлено, что военнослужащим, предусмотренным в части 1 настоящего Распоряжения (далее - военнослужащие):

надбавка Президента Азербайджанской Республики выплачивается Министерством обороны Азербайджанской Республики в течение 5 (пяти) лет с учетом срока и места военной службы военнослужащих в соответствии с Приложением к настоящему Распоряжению в объеме 20-60 процентов их ежемесячного должностного оклада;

в 2021 году надбавка Президента Азербайджанской Республики выплачивается военнослужащим за счет остатка средств, предусмотренных в подпункте 1.2.1.4 "Укрепление материально-технического обеспечения по сфере обороны и национальной безопасности" Указа Президента Азербайджанской Республики "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" от 30 декабря 2020 года номер 1241;

надбавка Президента Азербайджанской Республики выплачивается военнослужащим Министерством обороны Азербайджанской Республики в соответствии с численностью и составом, согласованными с Министерством финансов Азербайджанской Республики.

Министерству обороны Азербайджанской Республики и Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət edən hərbçilərin maaşları artırıldı

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