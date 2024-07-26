О нас

На следующей неделе завершится прием документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах

На следующей неделе завершится прием документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах В Азербайджане на следующей неделе завершится прием документов для регистрации окружными избирательными комиссиями (ОИК) кандидатов на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
26 июля 2024 г. 20:07
На следующей неделе завершится прием документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах

В Азербайджане на следующей неделе завершится прием документов для регистрации окружными избирательными комиссиями (ОИК) кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис".

В документе отмечается, что процесс продлится с 13 июля до 18:00 2 августа.

Согласно ст. 58 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, кандидат или полномочный представитель политической партии, блока политических партий для регистрации кандидатуры должен представить в соответствующую избирательную комиссию не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования до 18:00 следующие документы:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в защиту выдвинутого кандидата;

2. Два экземпляра протокола об итоге сбора подписей избирателей, составленного в установленной Центральной избирательной комиссией форме;

3. Оповещение об изменениях в представленных в соответствии со статьями 53.3 и 54.8 настоящего Кодекса сведениях о кандидате;

4. Сведения о размере и источниках доходов кандидата;

5. Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на основе права собственности;

6. Предварительный финансовый отчет кандидата (с указанием сведений о средствах, затраченных на организацию сбора подписей избирателей).

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputatlığa namizədliyin qeydə alınması üçün zəruri seçki sənədlərinin DSK-lara təqdim edilməsi gələn həftə başa çatır

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
25 июля 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi