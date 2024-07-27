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В Азербайджане зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты

В Азербайджане зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты В Азербайджане зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты.
Внутренняя политика
27 июля 2024 г. 14:36
В Азербайджане зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты

В Азербайджане зарегистрированы 87 кандидатов в депутаты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, заявки на участие на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 1 сентября, подали 1255 человек: "Кандидатура 1141 человека утверждена, 1092 человека получили подписные листы".

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 87 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb

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