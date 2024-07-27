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В связи с внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 млн 516 тыс. 567 бюллетеней

В связи с внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 млн 516 тыс. 567 бюллетеней В связи с предстоящими в Азербайджане 1 сентября внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 млн 516 тыс. 567 бюллетеней.
Внутренняя политика
27 июля 2024 г. 14:33
В связи с внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 млн 516 тыс. 567 бюллетеней

В связи с предстоящими в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами будет напечатано 6 млн 516 тыс. 567 бюллетеней.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов заявил на сегодняшнем заседании комиссии, в ходе которой обсуждалось утверждение требований к порядку изготовления, тексту, форме и количеству избирательных бюллетеней.

Было отмечено, что имена и фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях будут размещены в алфавитном порядке: "Каждый избирательный бюллетень должен быть пронумерован по одному и последовательно в порядке, установленном ЦИК, и должна быть предоставлена инструкция по его заполнению".

Решение было поставлено на голосование и принято.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar 6 milyon 516 min 567 seçki bülleteni çap ediləcək

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