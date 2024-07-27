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МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Внутренняя политика
27 июля 2024 г. 10:18
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается сильный ветер, интенсивные осадки, кратковременные сели и наводнения, грозы.

В связи с этим МЧС призвал население к строгому соблюдению правил безопасности в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

"Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности с тушением пожаров при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

Также для защиты от рисков, связанных с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), во время нахождения на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, нужно остановить транспортное средство, поднять стекла и ждать окончания грозы", - предупредили в ведомстве.

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