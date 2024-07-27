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Уроженка Западного Азербайджана: Армяне не пускали меня на песенные конкурсы

Уроженка Западного Азербайджана: Армяне не пускали меня на песенные конкурсы В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова вышел в эфир очередной выпуск передачи "История жизни" (Həyat Hekayəsi).
Внутренняя политика
27 июля 2024 г. 05:09
Уроженка Западного Азербайджана: Армяне не пускали меня на песенные конкурсы

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова вышел в эфир очередной выпуск передачи "История жизни" (Həyat Hekayəsi).

Как сообщает Report, материал под названием "Армяне не допускали меня к участию в песенных конкурсах" был посвящен истории жизни уроженки села Халлавар Бёюкгаракильсинского района Пембекского махала Самаи Исмаиловой.

Гостья передачи поделилась воспоминаниями о Западном Азербайджане.

Напомним, что цель проекта "Хроника Западного Азербайджана" заключается в сохранении и популяризации названий наших исторических и древних земель, а также доведении до мировой общественности фактов о депортации азербайджанцев армянами, сведений о топонимах, существовавших на этих территориях, но стертых армянами, бесчисленных образцах подземной и наземной материальной культуры Азербайджана, в том числе древние поселения, некрополи, курганы, руины замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги. Инициатива также направлена на продвижение истины, что данная территория исконно была населена огузско-тюркскими племенами.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Инициатива, в том числе призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, реальные истории из жизни депортированных людей.

Подробнее - в сюжете Baku TV:

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Версия на азербайджанском языке “Konsertdən sonra səhnəyə gül gətirən erməni məni bıçaqla vurmaq istəyirdi” - Qərbi Azərbaycan Xronikası

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