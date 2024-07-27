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Муганский региональный центр МЧС провел в Имишли учения по гражданской обороне

Муганский региональный центр МЧС провел в Имишли учения по гражданской обороне В Имишлинском районе с силами гражданской обороны Муганского регионального центра МЧС проведены показательные учения по оповещению и сбору невоенизированных территориальных сил гражданской обороны.
Внутренняя политика
27 июля 2024 г. 03:50
Муганский региональный центр МЧС провел в Имишли учения по гражданской обороне

В Имишлинском районе с силами гражданской обороны Муганского регионального центра МЧС проведены показательные учения по оповещению и сбору невоенизированных территориальных сил гражданской обороны.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии на тему "Действия невоенизированных территориальных сил гражданской обороны по сигналу оповещения и сбора при чрезвычайных ситуациях" приняли участие личный состав и техника Муганского регионального центра, штаб гражданской обороны ИВ Имишлинского района, Комиссия по чрезвычайным ситуациям и личный состав территориальных сил гражданской обороны. Всего в показательных учениях были задействованы 141 сотрудник из 12 управлений, предприятий и организаций района, а также 30 единиц техники.

Целью учений была проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и координация совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование знаний и навыков командно-начальствующего состава по управлению, привитие личному составу практических навыков по оповещению и сбору.

В заключение был проведен анализ, акцентировано внимание на недочетах и даны соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə FHN-nin Muğan Regional Mərkəzi nümunəvi mülki müdafiə məşqi keçirib

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