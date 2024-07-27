Муганский региональный центр МЧС провел в Имишли учения по гражданской обороне

В Имишлинском районе с силами гражданской обороны Муганского регионального центра МЧС проведены показательные учения по оповещению и сбору невоенизированных территориальных сил гражданской обороны.
Как сообщает местное бюро
Целью учений была проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и координация совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование знаний и навыков командно-начальствующего состава по управлению, привитие личному составу практических навыков по оповещению и сбору.
В заключение был проведен анализ, акцентировано внимание на недочетах и даны соответствующие поручения.