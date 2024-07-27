Названо число зарегистрированных наблюдателей на внеочередные парламентские выборы

В связи с внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 1 сентября, зарегистрировано 2 794 местных наблюдателя, из них 2 562 человека - в ЦИК.

В связи с внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 1 сентября, зарегистрировано 2 794 местных наблюдателя, из них 2 562 человека - в ЦИК.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

По его словам, международные наблюдатели также подают заявки на наблюдение за выборами.

М.Панахов отметил, что зарегистрировано 11 наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.