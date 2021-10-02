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В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования

В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования В будущем в Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования.
Внутренняя политика
2 октября 2021 г. 18:50
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования

В будущем в Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования.

Об этом грузинскому бюро Report сказал член Центральной избирательной комиссии Бахшеиш Аскеров.

По его словам, в стране при проведении выборов никогда не сторонились применять инновационные средства.

"До сегодняшнего дня инновационные средства во время голосований впервые применялись именно в Азербайджане. Например, мы первыми начали использовать видеокамеры в избирательных участках. Затем этот опыт переняли в России и Грузии", сказал он.

Член ЦИК отметил, что у каждой страны есть свои традиции развития: "В соответствии с этим, в будущем в Азербайджане будет рассмотрено внедрение электронного голосования". 

Отметим, что на проходящих сегодня в Грузии голосованиях в местные органы власти в одном из районов столицы в качестве пилотного проекта также впервые применили систему электронного голосования.

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