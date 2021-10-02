В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования

В будущем в Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования.

В будущем в Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования.

Об этом грузинскому бюро Report сказал член Центральной избирательной комиссии Бахшеиш Аскеров.

По его словам, в стране при проведении выборов никогда не сторонились применять инновационные средства.

"До сегодняшнего дня инновационные средства во время голосований впервые применялись именно в Азербайджане. Например, мы первыми начали использовать видеокамеры в избирательных участках. Затем этот опыт переняли в России и Грузии", сказал он.

Член ЦИК отметил, что у каждой страны есть свои традиции развития: "В соответствии с этим, в будущем в Азербайджане будет рассмотрено внедрение электронного голосования".

Отметим, что на проходящих сегодня в Грузии голосованиях в местные органы власти в одном из районов столицы в качестве пилотного проекта также впервые применили систему электронного голосования.