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В Азербайджане пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в связи с праздниками

В Азербайджане пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в связи с праздниками В Азербайджане предлагается дважды в год предоставлять пенсионерам дополнительные выплаты по случаю праздников.
Внутренняя политика
15 марта 2024 г. 17:05
В Азербайджане пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в связи с праздниками

В Азербайджане предлагается дважды в год предоставлять пенсионерам дополнительные выплаты по случаю праздников.

Как сообщает Report, с предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждений отчета о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

Он отметил, что в целях дальнейшего усиления социальной защиты лиц пенсионного возраста следует рассмотреть возможность предоставления им дополнительных выплат два раза в год в связи с праздниками.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiyaçılara ildə iki dəfə bayramlar münasibətilə əlavə müavinətin verilməsi təklif edilir

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