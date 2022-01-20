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В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания

В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания Сегодня, в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память шехидов.
Внутренняя политика
20 января 2022 г. 12:14
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания

Сегодня, в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память шехидов.

Как передает Report, приостановлено движение транспорта, с судов, автомобилей были даны звуковые сигналы.

В дипломатических корпусах Азербайджана за рубежом, государственных структурах, воинских частях и на кораблях в знак скорби приспущены государственные флаги.

С раннего утра сотни тысяч жителей столицы посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память героических сынов Родины, возлагают к их могилам цветы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

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