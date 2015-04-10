В Азербайджане определена минимальная и максимальная сумма штрафа за неисполнение административного акта

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял решение о внесении поправок в "Правила обеспечения исполнения административного акта посредством оплаты штрафа". Как сообщает Report, согласно подписанному премьер-министром Артуром Раси-заде решению, сумма штрафа не может быть ниже 4 манатов. Физические лица не могут быть оштрафованы на сумму свыше 44 манатов, юридические - 330 манатов.

Также согласно поправке, подача административной жалобы не приостанавливает исполнение административного акта, за исключением случаев принятия решения о приостановке административного акта на основании ст. 76.2 закона Азербайджанской Республики "Об административном производстве".