В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов
Внутренняя политика
- 25 декабря, 2025
- 18:11
В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателя коллегии суда апелляционной инстанции, председателя суда первой инстанции и ряда судей судов первой инстанции.
