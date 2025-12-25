Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 18:11
    В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов

    В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением председателя коллегии суда апелляционной инстанции, председателя суда первой инстанции и ряда судей судов первой инстанции.

    Ильхам Алиев распоряжение судьи председатели судов
    Bir sıra məhkəmələrə sədr və hakimlər təyin edilib - SİYAHI

