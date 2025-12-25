İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Bir sıra məhkəmələrə sədr və hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:48
    Bir sıra məhkəmələrə sədr və hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Bir sıra məhkəmələrə sədr və hakimlər təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev apellyasiya instansiyası məhkəməsinin kollegiya sədrinin, birinci instansiya məhkəməsi sədrinin və bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla aşağıdakı hakimlərin vəzifələri dəyişdirilib:

    apellyasiya instansiyası məhkəmələri üzrə:

    1.1. Səməd Fəxrəddin oğlu Cəfərov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri təyin edilsin;

    ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

    1.2. Murad Şamxal oğlu Aslanov Lənkəran Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.3. Firdovsi Zülfü oğlu Əliyev Masallı Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri vəzifələrindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.4. Kamil Çingiz oğlu Əliyev Yevlax Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.5. Aygün Arzu qızı Qurbanova Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.6. Asif Əmrah oğlu Əliyev Gəncə Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    inzibati məhkəmələr üzrə:

    1.7. Natiq Əvəz oğlu İsmayılov Şamaxı Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.8. Ramin Nizaməddin oğlu Quliyev Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.9. Fərid Nadir oğlu Əliyev Tovuz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Gəncə İnzibati Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    kommersiya məhkəmələri üzrə:

    1.10. Xədicə Əlicabbar qızı Səfərli Gəncə Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    1.11. Rəşad Seylan oğlu Məmmədov Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin hakimi və sədri vəzifələrindən azad edilərək Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilsin;

    1.12. Səidə Hüseynağa qızı Məmmədova Şirvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    1.13. Fuad Bəhruz oğlu Babaşov Bərdə Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin;

    rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    1.14. Vüsalə Yadigar qızı Məmmədova Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi təyin edilsin.

    2. "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

    ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

    Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Quliyev Vüqar Elbrus oğlu

    Namazov Fərid Arif oğlu

    Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Məmmədzadə Mikayıl Maarif oğlu

    Vəliyev Elşən Yaşar oğlu

    Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Məmmədov Neymət Hüsən oğlu

    Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Cəfərzadə İlham Nizami oğlu

    Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Məmmədov Xaliq Musa oğlu

    inzibati məhkəmələr üzrə:

    Bakı İnzibati Məhkəməsi

    Babayev Aydın Vahid oğlu

    Cəlalov Bəhlul Məmmədcəfər oğlu

    Əlizadə Fariz Ariz oğlu

    Musayeva Ləman Samir qızı

    Gəncə İnzibati Məhkəməsi

    Əliyeva Gülşən Talıb qızı

    kommersiya məhkəmələri üzrə:

    Bakı Kommersiya Məhkəməsi

    Namazova Günay Rüstəm qızı

    Şirvan Kommersiya Məhkəməsi

    Abbasov Zaur Vahid oğlu

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

    Bağırov Zamiq Rəşid oğlu

    Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

    Abdullayeva Aynur Aydın qızı

    Eyvazova Samirə Əli qızı

    Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

    Rüstəmov Emin Şahin oğlu

    Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

    Aslanova Gülnar Faiq qızı

    Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

    Abbasov Nail İbad oğlu

    Heydərova Əfsanə Elbrus qızı

    Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

    Mirzəliyev Ruslan Əsəd oğlu

    Rəcəbova Elnurə Hüseyn qızı

    Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

    Kərimov Namiq Həsrət oğlu

    Mirzəyeva Firuzə Fuad qızı

    Mirzəyeva Ünsüyyət Hacımehdi qızı

    Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

    Sultanova Məmmədova Ayşən Ramiz qızı

    rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

    Musayev Şahəli Calal oğlu

    Gəncə Şəhər Məhkəməsi

    Əlizadə Elxan Novruz oğlu

    Fərhadov Fuad Əlirza oğlu

    Lənkəran Rayon Məhkəməsi

    Pənahov Anar Elman oğlu

    Neftçala Rayon Məhkəməsi

    Quliyev Samir İdris oğlu

    Salyan Rayon Məhkəməsi

    Məmmədli Ənnağı Əbdül oğlu

    Samux Rayon Məhkəməsi

    Kərimova Tərifə Əbülfət qızı

    Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

    Həxiyeva Şəbnəm Səlim qızı

    Quliyev Ramiz Mübariz oğlu

    Şəmkir Rayon Məhkəməsi

    Məhəmmədi Həvayət Kəmaləddin qızı

    Şirvan Şəhər Məhkəməsi

    Mustafayev Ceyhun Mustafa oğlu.

    3. "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

    hərbi məhkəmələr üzrə:

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi

    Eminov Əziz Mürsəl oğlu

    Gəncə Hərbi Məhkəməsi

    Şəbəndəyeva Təhminə Əlistan qızı

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon məhkəmələri üzrə:

    Babək Rayon Məhkəməsi

    Əhmədova Aynur Əvəz qızı

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

    İbrahimli Toğrul Salman oğlu

    Yusifova Ülkər Fizuli qızı

    Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

    Əlizadə Orxan Arzuxan oğlu

    Ramazanov Zəfər Akif oğlu

    Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

    Hüseynova Mələk Bəxtiyar qızı

    Məhərrəmov Vüqar Sarvan oğlu

    Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

    Maxsudova Ülkər Taleh qızı

    Məmmədova Nigar Kərəm qızı

    Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

    Əzizova Şəbnur Rəfail qızı

    Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

    Həsənov İlyas İnqilab oğlu

    İsmayılova Səbinə Vüqar qızı

    Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

    Süleymanov Cavid Loğman oğlu

    Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

    Məmmədov Məmməd Əhməd oğlu

    rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Abşeron Rayon Məhkəməsi

    Eminbəyli Məhəmməd Muxtar oğlu

    Teymur-Zadə Elvin Rasif oğlu

    Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

    Alməmmədov Nəriman Əli oğlu

    Ağstafa Rayon Məhkəməsi

    Həsənov Cavad İsa oğlu

    Beyləqan Rayon Məhkəməsi

    İslamov Tamerlan Cəlil oğlu

    Bərdə Rayon Məhkəməsi

    Hüseynquliyeva Lamiyə Qabil qızı

    Biləsuvar Rayon Məhkəməsi

    Əliyeva Aytəkin Güləli qızı

    Gəncə Şəhər Məhkəməsi

    Babazadə Ülkər Ağamalı qızı

    Bayramova Kəmalə Fətulla qızı

    Məmmədova Nərgiz Ramiz qızı

    Goranboy Rayon Məhkəməsi

    Vəliyev Kazım İntiqam oğlu

    Göyçay Rayon Məhkəməsi

    Camalzadə Cavid Əhməd oğlu

    Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

    Ağazadə Nərmin Calal qızı

    Xankəndi Şəhər Məhkəməsi

    Niyazova Səkinə Mirzə qızı

    Kürdəmir Rayon Məhkəməsi

    Muxtarov Muxtar Arif oğlu

    Qax Rayon Məhkəməsi

    Mirzəzadə Asim Vilayət oğlu

    Qazax Rayon Məhkəməsi

    Məmmədova Nigar İbrahim qızı

    Qəbələ Rayon Məhkəməsi

    Abbaszadə Nərgiz Mirzəli qızı

    Quba Rayon Məhkəməsi

    Qazıbəyov İbrahim Mehman oğlu

    Qusar Rayon Məhkəməsi

    Səfərli Günel Adil qızı

    Laçın Rayon Məhkəməsi

    Mustafayev Cavidan Mustafa oğlu

    Lənkəran Rayon Məhkəməsi

    Murquzov Elmir İlqar oğlu

    Masallı Rayon Məhkəməsi

    Qasımlı Fidan Lətif qızı

    Oğuz Rayon Məhkəməsi

    Əliyev Rəşad Ayıl oğlu

    Saatlı Rayon Məhkəməsi

    Cəmilova Aygün Fərhad qızı

    Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

    Məhərrəmov Vüsal Rəfi oğlu

    Şəki Rayon Məhkəməsi

    Mövlayev Azər Aydın oğlu

    Şirvan Şəhər Məhkəməsi

    Abbasova Nərmin Bəxtiyar qızı

    Yevlax Rayon Məhkəməsi

    Cəfərova Ruqiyyə Ülfət qızı.

    Sərəncamın 1-ci və 3-cü hissələri bu Sərəncam imzalandığı gündən, 2-ci hissəsi 2026-cı il yanvarın 12-dən qüvvəyə minir.

    В Азербайджане назначены председатели и судьи ряда судов

