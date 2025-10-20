В Азербайджане награждены работники сферы статистики

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 11:51
    В Азербайджане награждены работники, занятые в сфере статистики.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в организации статистической работы в Азербайджанской Республике глава государства наградил следующих лиц:

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Мамедова Вахаба Фейруз оглу

    медалью "Терегги"

    Багирова Гусейна Фарамаз оглу

    медалью "За отличие на государственной службе"

    Ашурова Абдулкерима Шафи оглу

    Бабаева Назима Кязым оглу

    Аджалова Тогрула Рафиг оглу

    Алиева Рауфа Агахан оглу

    Гафарова Гейдара Зюльмекан оглу

    Гахраманова Эйюба Меджид оглу

    Гулиеву Сабину Алигулу гызы

    Тахирова Фернада Тахир оглу.

