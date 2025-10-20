Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:47
    İlham Əliyev

    Azərbaycanda statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla ölkədə statistika işinin təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

    Məmmədov Vahab Feyruz oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Bağırov Hüseyn Fərəməz oğlu

    "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

    Aşurov Abdulkərim Şafi oğlu

    Babayev Nazim Kazım oğlu

    Əcəlov Toğrul Rafiq oğlu

    Əliyev Rauf Ağaxan oğlu

    Qafarov Heydər Zülməkan oğlu

    Qəhrəmanov Əyyub Məcid oğlu

    Quliyeva Səbinə Əliqulu qızı

    Tahirov Fərnad Tahir oğlu.

    İlham Əliyev Statistika sərəncam təltif
    В Азербайджане награждены работники сферы статистики
    Employees in field of statistics awarded in Azerbaijan

