Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM
Daxili siyasət
- 20 oktyabr, 2025
- 11:47
Azərbaycanda statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla ölkədə statistika işinin təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Məmmədov Vahab Feyruz oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Bağırov Hüseyn Fərəməz oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Aşurov Abdulkərim Şafi oğlu
Babayev Nazim Kazım oğlu
Əcəlov Toğrul Rafiq oğlu
Əliyev Rauf Ağaxan oğlu
Qafarov Heydər Zülməkan oğlu
Qəhrəmanov Əyyub Məcid oğlu
Quliyeva Səbinə Əliqulu qızı
Tahirov Fərnad Tahir oğlu.
