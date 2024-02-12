О нас

В Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж

В Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж.
Внутренняя политика
12 февраля 2024 г. 11:02
В Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж

С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа (УМК).

Прием документов проводится с 10:00 по 16:00 в административном здании УМК по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

От паломников для поездки требуются следующие документы:

1. Загранпаспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3. Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 фото;

4. Справка о здоровье.

Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году, составит 5 850 долларов США. Путешествие будет организовано воздушным транспортом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycandan Həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulu başlayıb

Самое важное

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
11 февраля 2024 г. 11:32
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi