С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа (УМК).
Прием документов проводится с 10:00 по 16:00 в административном здании УМК по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.
От паломников для поездки требуются следующие документы:
1. Загранпаспорт;
2. Копия удостоверения личности;
3. Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 фото;
4. Справка о здоровье.
Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году, составит 5 850 долларов США. Путешествие будет организовано воздушным транспортом.