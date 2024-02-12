В Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж

С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для желающих совершить хадж.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа (УМК).

Прием документов проводится с 10:00 по 16:00 в административном здании УМК по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

От паломников для поездки требуются следующие документы:

1. Загранпаспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3. Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 фото;

4. Справка о здоровье.

Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году, составит 5 850 долларов США. Путешествие будет организовано воздушным транспортом.