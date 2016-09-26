В Азербайджане началось всенародное голосование (референдум)

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Началось всенародное голосование (референдум), назначенное на 26 сентября 2016 года в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, стартовавший в 08:00 процесс голосования завершится в 19:00.

Участковые и окружные избирательные комиссии, информационный центр секретариата Центральной избирательной комиссии 5 раз в течение дня предоставят предварительную информацию о ходе голосования, участии избирателей на голосовании.

Напомним, что в связи с референдумом в Центризбиркоме зарегистрированы три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Гражданское общество" и "Муниципалитет". За процессом голосования будут следить 117 международных наблюдателей. Эти лица являются представителями и парламентариями около 35-ти стран, а также международных организаций, включая Парламентскую Ассамблею Совета Европы.