В Азербайджане могут ограничить доступ к игровой платформе Roblox

В Азербайджане может быть ограничена деятельность игровой онлайн-платформы Roblox.

Об этом сообщает Report со ссылкой на итоги онлайн-встречи между сотрудниками Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и представителями Roblox.

В госкомитете выразили обеспокоенность наличием на платформе контента, противоречащего законодательству и семейным ценностям, что, по мнению ведомства, превращает ее из обучающей и развлекательной среды в источник серьезных социальных проблем. Подчеркнута необходимость усиления механизмов защиты детей до 16 лет.

Заявлено, что в случае неустранения этих проблем деятельность платформы в Азербайджане будет ограничена.

Представители Roblox заявили, что в ближайшее время примут меры по устранению рисков, и первые результаты ожидаются уже в апреле.

Напомним, что Roblox - это онлайн-платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других пользователей. Особую популярность она приобрела среди детей и подростков.