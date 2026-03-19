    В Азербайджане могут ограничить доступ к игровой платформе Roblox

    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 13:31
    В Азербайджане могут ограничить доступ к игровой платформе Roblox

    В Азербайджане может быть ограничена деятельность игровой онлайн-платформы Roblox.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на итоги онлайн-встречи между сотрудниками Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и представителями Roblox.

    В госкомитете выразили обеспокоенность наличием на платформе контента, противоречащего законодательству и семейным ценностям, что, по мнению ведомства, превращает ее из обучающей и развлекательной среды в источник серьезных социальных проблем. Подчеркнута необходимость усиления механизмов защиты детей до 16 лет.

    Заявлено, что в случае неустранения этих проблем деятельность платформы в Азербайджане будет ограничена.

    Представители Roblox заявили, что в ближайшее время примут меры по устранению рисков, и первые результаты ожидаются уже в апреле.

    Напомним, что Roblox - это онлайн-платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других пользователей. Особую популярность она приобрела среди детей и подростков.

    Онлайн-платформа Roblox Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей
    Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər
    Access to Roblox may be restricted in Azerbaijan
