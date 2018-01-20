Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сегодня в 12:00 в Азербайджане минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, сегодня корабли в Бакинском морском порту, автомобили на дорогах столицы и поезда дали гудок в память жертв кровавых событий.

Отметим, что прошло 28 лет со дня кровавых событий 20 января 1990 года, который стал символом суверенитета, свободы и территориальной целостности Азербайджана.

В ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года воинские части бывшего Советского союза как с моря, так и с суши атаковали мирное население города Баку, тем самым совершив невиданное доселе кровавое преступление против человечества. В результате этого погибли 132 ни в чем не повинных мирных граждан Азербайджана, 744 человека были ранены, 841 - незаконно арестованы. Среди жертв были несовершеннолетние, старики и женщины. Это преступление, совершенное против мирного населения Азербайджана Советской Армией по приказу президента СССР Михаила Горбачева, вписано в историю человечества кровавыми буквами.