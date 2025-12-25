Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 18:25
    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Командующего внутренними войсками и офицеров на должности, предусматривающие высшие воинские звания, будет назначать и освобождать от должности президент Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева о применении закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

    Согласно указу, их увольнение с действительной военной службы в запас или отставку также относится к полномочиям президента.

    Кроме того, глава государства будет осуществлять присвоение высших воинских званий военнослужащим внутренних войск, а также утверждение положения о военном совете внутренних войск.

    внутренние войска командующий внутренними войсками Президент Ильхам Алиев указ
    Daxili qoşunların komandanını Prezident vəzifəyə təyin edəcək

    Последние новости

    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    18:25

    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Внутренняя политика
    18:23
    Видео

    Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

    Армия
    18:23

    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    В регионе
    18:20

    Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

    Внешняя политика
    18:17

    Скорректирован бюджет Фонда ОМС на 2025 год

    Внутренняя политика
    Лента новостей