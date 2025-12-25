В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

Командующего внутренними войсками и офицеров на должности, предусматривающие высшие воинские звания, будет назначать и освобождать от должности президент Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева о применении закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

Согласно указу, их увольнение с действительной военной службы в запас или отставку также относится к полномочиям президента.

Кроме того, глава государства будет осуществлять присвоение высших воинских званий военнослужащим внутренних войск, а также утверждение положения о военном совете внутренних войск.