В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент
Внутренняя политика
- 25 декабря, 2025
- 18:25
Командующего внутренними войсками и офицеров на должности, предусматривающие высшие воинские звания, будет назначать и освобождать от должности президент Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева о применении закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".
Согласно указу, их увольнение с действительной военной службы в запас или отставку также относится к полномочиям президента.
Кроме того, глава государства будет осуществлять присвоение высших воинских званий военнослужащим внутренних войск, а также утверждение положения о военном совете внутренних войск.
