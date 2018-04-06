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    В Азербайджане к Апелляционному совету выдвинули новые требования

    Президент внес изменения в указ

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Ужесточены требования "Образцового положения об Апелляционном совете местных органов исполнительной власти".

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О создании Апелляционных советов в центральных и местных органах исполнительной власти".

    Согласно документу, Апелляционные советы местных органов исполнительной власти должны вести учет рассмотренных жалоб, обобщать их и дважды в год (до 15 июля и до 15 января) представлять полугодовые и годовые справки главе местного органа исполнительной власти и в требуемой форме Апелляционному совету при президенте Азербайджанской Республики.

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