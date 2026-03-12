В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку
Внутренняя политика
- 12 марта, 2026
- 13:37
В Азербайджане может измениться порядок вручения копии протокола за нарушение правил остановки, стоянки и парковки: бумажный экземпляр больше не будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.
Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках к закону "О дорожном движении".
Согласно изменениям, отменяется требование о размещении на переднем стекле транспортного средства копии постановления по делу об административном правонарушении, оформленного в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках, за нарушение правил остановки, стоянки или парковки.
Последние новости
13:58
Посол Бельгии отметил значимость дискуссий на Глобальном Бакинском форумеВнешняя политика
13:58
В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"Внутренняя политика
13:48
Азербайджан реализует 41 инвестиционный проект в Евразийском регионеФинансы
13:46
Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса силДругие страны
13:46
МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в суткиЭнергетика
13:43
В Азербайджане подделка голоса и фото с помощью ИИ будет уголовно наказуемаМилли Меджлис
13:40
Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%Финансы
13:39
МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голосаИКТ
13:37