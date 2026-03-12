Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку

    Внутренняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 13:37
    В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку

    В Азербайджане может измениться порядок вручения копии протокола за нарушение правил остановки, стоянки и парковки: бумажный экземпляр больше не будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.

    Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках к закону "О дорожном движении".

    Согласно изменениям, отменяется требование о размещении на переднем стекле транспортного средства копии постановления по делу об административном правонарушении, оформленного в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках, за нарушение правил остановки, стоянки или парковки.

