    Parklanma qaydasını pozan sürücünün protokolunu avtomobilin ön şüşəsinə qoymaq tələbi aradan qaldırılır

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 13:00
    Parklanma qaydasını pozan sürücünün protokolunu avtomobilin ön şüşəsinə qoymaq tələbi aradan qaldırılır

    Yol polisi üçün dayanma və ya durma, parklanma qaydalarının pozulmasına görə protokolun surətinin təqdim edilməsi qaydası dəyişdirilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Yol hərəkəti haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə deyilir.

    Təklif olunan dəyişikliklərə əsasən, dayanma və ya durma qaydalarının, parklanma qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib edilən inzibati xəta haqqında qərarın surətinin nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsinə qoyulması tələbi aradan qaldırılır.

    Qeyd olunub ki, bu sənədlərin çatdırılması real vaxt rejimində həyata keçirildiyi üçün kağız formatın aradan qalxması zərurətindən yaranıb.

    Yol Polisi İnzibati Xətalar Məcəlləsi
    В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку

