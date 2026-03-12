Parklanma qaydasını pozan sürücünün protokolunu avtomobilin ön şüşəsinə qoymaq tələbi aradan qaldırılır
- 12 mart, 2026
- 13:00
Yol polisi üçün dayanma və ya durma, parklanma qaydalarının pozulmasına görə protokolun surətinin təqdim edilməsi qaydası dəyişdirilir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Yol hərəkəti haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə deyilir.
Təklif olunan dəyişikliklərə əsasən, dayanma və ya durma qaydalarının, parklanma qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib edilən inzibati xəta haqqında qərarın surətinin nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsinə qoyulması tələbi aradan qaldırılır.
Qeyd olunub ki, bu sənədlərin çatdırılması real vaxt rejimində həyata keçirildiyi üçün kağız formatın aradan qalxması zərurətindən yaranıb.
Son xəbərlər
11:26
Azərbaycanın basketbol millisi bu gün Monteneqro ilə üz-üzə gələcəkKomanda
11:22
Qlobal Bakı Forumunda şəhərsalma sahəsində problemlər və həllər müzakirə olunubİnfrastruktur
11:22
Azərbaycanda sosial layihə çərçivəsində ipotekaya yararlı yeni mənzillər satışa çıxarılırMaliyyə
11:01
Amsterdamda yəhudi məktəbində partlayış olubDigər ölkələr
11:00
Foto
Naxçıvanda 1 128 hektarda yazlıq əkin başa çatdırılıbASK
10:56
Erfan Ali: WUF13 şəhər idarəetmə imkanlarının nümayiş etdirilməsi üçün platformaya çevriləcəkXarici siyasət
10:45
Mariya Fernanda Espinosa: WUF13-ün yekunları Yeni Şəhər Gündəliyinin icmalına təsir edəcəkİnfrastruktur
10:39
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 2 % artırıbBiznes
10:38