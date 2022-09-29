В Азербайджане финансовая помощь включена в состав пенсии

В Азербайджане финансовая помощь включена в состав пенсии.

В Азербайджане финансовая помощь включена в состав пенсии.

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Азиз Алекперли.

По словам депутата, проект поправок в закон «О трудовых пенсиях» подготовлен в целях обеспечения реализации двух задач, поставленных перед Кабинетом Министров согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах в Области социальной защиты трудовых пенсионеров» от 8 февраля 2022 года: «Одной из таких задач является индексация трудовых пенсионеров, получающих дополнительные выплаты по стажу работы. Другая, включает вопросы включения материальной помощи, выплачиваемой трудовым пенсионерам в 2022 года в состав пенсий с 1 января 2023 года.

Обе задачи служат улучшению пенсионного обеспечения этой категории людей, особенно тех, кто прошел военную службу. Например, пенсионерам этой категории приходилось ждать, когда им пересчитают увеличенные надбавку за выслугу лет и месячный оклад по занимаемым ими ранее должностям. Им приходилось ждать годами, ведь зарплату повышают не каждый год, а бывает и раз в несколько лет. Однако инфляция в большей или меньшей степени наблюдается каждый год. Теперь, когда пенсионная выплата переведена на единый метод индексации, рост будет устойчивым и позволит защитить реальную стоимость пенсий".

По словам депутата, кроме того, проектом изменений в законе предусматривается сначала включить в состав пенсий материальную помощь, а затем применить метод единой индексации: «Пенсии граждан, имеющих право на получение доплаты за выслугу лет, теперь будет увеличиваться больше, чем при предыдущем варианте, размер всех видов трудовых пенсий будет увеличиваться каждый год в едином порядке - путем индексации. Это процесс можно будет полностью автоматизировать».

Азиз Алекперли отметил, что в 2022 году лицам была выплачена материальная помощь как на общих основаниях, так и на особых условиях: "С этой точки зрения включение этой материальной помощи в состав пенсии улучшит социальное положение наших пенсионеров всех категорий».