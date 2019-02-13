Президент Ильхам Алиев: "В Азербайджане есть все условия, чтобы молодежь заняла достойное место в жизни"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ «Да, этот форум (республиканское собрание, посвященное Дню азербайджанской молодежи – ред.) был грандиозным мероприятием. Собравшиеся там 3500 молодых людей продемонстрировали свою волю, преданность государству. Форум произвел на меня глубокое впечатление. То есть, оставил у меня большое, прекрасное впечатление. Я еще раз убедился в том, насколько предана государству, Родине азербайджанская молодежь, какая она смелая, образованная.»

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли высказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 февраля в обширном интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву.

Глава государства отметил, что сегодня в Азербайджане есть все условия для того, чтобы молодежь в будущем заняла достойное место в жизни: «Для молодежи открываются возможности, молодежь приглашают на государственную работу. Я дал указание различным организациям, государственным структурам Азербайджана привлекать к работе волонтеров. То есть, не только в ASAN, но и в других структурах. Сейчас создана Аграрная организация волонтеров. Считаю, что волонтеры должны работать во всех наших государственных организациях, они должны набираться опыта и готовить себя к будущему.

В своем выступлении я высказал пожелания молодежи. Сказал, что она, конечно, должна обладать знаниями, быть грамотной. Потому что развитие любой страны зависит от интеллектуального уровня граждан. Не от природных ресурсов, не от каких-то других источников, а именно от интеллектуального уровня. Обратите внимание на опыт развитых стран. За счет чего они развивались? За счет технологий, инноваций, знаний, грамотности. Поэтому азербайджанская молодежь также обязательно должна быть знающей, грамотной. В то же время – я сказал об этом и на форуме – наша молодежь должна воспитываться в национальном духе. Мы веками жили в составе других стран, империй, но сохранили нашу национальную идентичность. Хотя это было нелегко. За счет чего? В первую очередь, потому, что мы всегда были привержены национально-духовным ценностям, всегда хранили азербайджанские ценности. Мы веками хранили их в самой неблагоприятной среде, должны хранить и сегодня. Их хранят поколения – старшее поколение, молодое поколение. Сегодня мы храним их и стоим на страже независимости Азербайджана, национальных интересов нашего народа. Сегодняшняя молодежь в будущем должна предпринять те же шаги. Для этого она должна обладать национальным мышлением, национальным сознанием, национальным духом. Мы стараемся направить молодежь на этот путь, чтобы в дальнейшем она всегда стояла на страже государственной независимости Азербайджана. Поэтому считаю, что знания, грамотность, современность, патриотичность, национальный дух должны стать основными принципами нашей молодежи. Рад, что азербайджанская молодежь отвечает именно этим критериям».