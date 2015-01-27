​В Азербайджане будут усовершенствованы механизмы улучшения жилищных условий для молодежи

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется увеличение числа молодежи, работающей в сфере науки и техники. Как сообщает Report, результатом реализации "Стратегии развития азербайджанской молодежи на 2015-2025 годы" должно стать усовершенствование механизмов улучшения жилищных условий для молодежи и молодых семей.

Сюда входят реализация инновационных идей и творческих инициатив молодежи, создание условий для их практического внедрения, повышение интереса молодежи в сфере культуры и искусства, в том числе, театра, кино, дизайна и архитектуры, организация в регионах выступлений, выставок талантливой молодежи и мастер-классов для них, в том числе, достойное представление и пропаганда их творчества за рубежом, увеличение числа молодых предпринимателей, развитие международных связей молодежи, в том числе с молодежью приоритетных для Азербайджана стран и т.д.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии развития азербайджанской молодежи на 2015-2025 годы". Целью стратегии является интеллектуальное, физическое и духовное развитие молодежи, обеспечение ее активного участия в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни страны.



