В Азербайджане будут организованы фестивали WUF13

В ряде городов Азербайджана будут организованы фестивали по случаю 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию WUF13, целью фестивалей будет информирование общественности о предстоящем международном событии.

Первый фестиваль состоится 28 апреля в Баку, после чего мероприятия продолжатся в регионах: 29 апреля - в Сумгайыте, 30 апреля - в Губе, 2 мая - в Лянкяране, 4 мая - в Габале, 5 мая - в Шеки, 6 мая - в Мингячевире, 8 мая - в Гяндже, а завершится программа 10 мая в Ханкенди.

Согласно информации, программа фестиваля будет состоять из двух частей. В первой половине дня в университетах городов-участников пройдут информационные сессии, посвященные WUF13.

Во второй половине дня запланированы открытые общественные мероприятия. Вечерняя программа будет включать интерактивные активности, образовательные игры, презентации и общественные обсуждения.

Участие во всех мероприятиях фестиваля будет свободным.