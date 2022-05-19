В Азербайджане будет создан Региональный учебный центр по миграции

В Азербайджане планируется создание регионального учебного центра по миграции.

В Азербайджане планируется создание регионального учебного центра по миграции.

Об этом в интервью местному бюро Report заявил советник государственной миграционной службы II ранга, начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов, находящийся с рабочим визитом в США.

По его словам, реализация проекта осуществляется совместно ГМС и Международной организацией по миграции (IOM). Планируется, что региональный учебный центр по миграции начнет работу до конца следующего года.

Гусейнов добавил, что целью проекта является организация тренингов, учений по миграции: "Первоначально 10-13 государств выразили заинтересованность в участии в проекте. Тренинги будет проводить группа экспертов из этих государств. Также будут возможности для обмена взаимными знаниями и опытом. В настоящее время готовится учебный план. Также ведется работа по определению правового статуса центра, формы его деятельности в качестве регионального центра”.

Вусаля Аббасова