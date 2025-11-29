В Азербайджане 51 новый исторический объект взят под госохрану

В Азербайджане в этом году 51 новый исторический объект взят под государственную охрану.

Как сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, на очередном заседании Экспертного совета по выявлению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры был представлен к обсуждению вопрос о постановке на государственный учет 25 объектов исторического, архитектурного и археологического значения.

Начальник Госслужбы Сабина Гаджиева отметила, что на сегодняшний день Экспертным советом рассмотрены 500 памятников и вновь выявленных объектов, по которым получены заключения Национальной академии наук Азербайджана. В целом подготовлены экспертные акты более чем по 2000 объектам, и собранные материалы поэтапно выносятся на обсуждение Совета.

По итогам проведенной работы в 2025 году на государственный учет были взяты 51 вновь выявленный памятник, из них 7 - в Баку и 44 - на территориях, освобожденных от оккупации.

На заседании Совета были рассмотрены мнения и предложения по 17 объектам, расположенным на территории Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", 7 объектам, зарегистрированным на основании обращений граждан, а также одному объекту в Губадлинском районе, предложенным к включению в список недвижимых историко-культурных памятников.

По результатам обсуждения принято решение о проведении необходимых мероприятий для постановки этих исторических, архитектурных и археологических объектов на государственный учет.