İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bu il 51 yeni aşkar edilmiş abidə dövlət qeydiyyatına alınıb

    Daxili siyasət
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:37
    Bu il 51 yeni aşkar edilmiş abidə dövlət qeydiyyatına alınıb

    Bu il 51 yeni aşkar edilmiş abidə dövlət qeydiyyatına alınıb.

    Bu barədə "Report"a Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyi yanında Daşınmaz mədəni sərvətlərin müəyyən edilməsi üzrə Ekspert şurasının növbəti iclasında 25 tarixi, memarlıq və arxeoloji əhəmiyyət daşıyan obyektin dövlət mühafizəsinə götürülməsi barədə məsələ şura üzvlərinin müzakirəsinə təqdim olunub.

    Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva bildirib ki, bu günə qədər Ekspert Şurasında 500 abidə və yeni aşkar edilmiş abidə müzakirə edilib, qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından rəy alınıb. Ümumilikdə isə ekspertiza aktı hazırlanan abidə və yeni aşkar edilmiş abidələrin sayı 2000-dən artıqdır. Toplanmış materiallar mərhələli şəkildə Ekspert şurasının iclaslarında müzakirəyə çıxarılır. Həyata keçirilən işlər nəticəsində 2025-ci ildə 51 yeni aşkar edilmiş abidə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onlardan 7-i Bakı şəhəri, 44-ü isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşir.

    İclasda daşınmaz tarix-mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil edilməsi təklif olunan "Keşikçidağ" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən 17, vətəndaş müraciətləri əsasında qeydə alınmış yeddi və Qubadlı rayonu ərazisində yerləşən bir obyekt barədə Şura üzvlərinin rəy və təklifləri dinlənilib.

    Həmin tarixi, memarlıq və arxeoloji obyektlərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi barədə qərarlar qəbul edilib.

    Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Səbinə Hacıyeva tarixi abidə

    Son xəbərlər

    10:48

    Müxtəlif dövrlərdə xəstəliklə bağlı əsgərlikdən möhlət alanlar yenidən yoxlanılır - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

    Energetika
    10:44

    Naxçıvanda FHN komanda-qərargah təlimi keçirib

    Daxili siyasət
    10:42

    Fransalı futbolçunun məşq zamanı ayağı sınıb

    Futbol
    10:41

    Rəşad Xalıqov: "İKT üzrə insan kapitalının formalaşdırılması prioritetdir"

    İKT
    10:37

    Bu il 51 yeni aşkar edilmiş abidə dövlət qeydiyyatına alınıb

    Daxili siyasət
    10:36

    İndoneziyada daşqın və sürüşmə qurbanlarının sayı 250-yə yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    10:22

    Şri-Lankada "Ditva" siklonunun qurbanlarının sayı 123 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    10:12

    Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti