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    ​В Азербайджане 30 сотрудников двух министерств освобождены от занимаемых должностей

    Срок работы некоторых сотрудников министерства, которым уже исполнилось 65 лет, по основательным причинам продлен на определенный период

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В этом году 30 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и министерства молодежи и спорта освобождены от занимаемых должностей в связи с возрастным цензом.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в отделах по связям с общественностью указанных министерств.

    Как сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, в министерстве строго соблюдаются требования трудового законодательства: "Согласно Трудовому кодексу, в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, предельный возрастной ценз составляет 65 лет. В этом году 27 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов уволены в связи с возрастным цензом".

    В информации говорится, что срок работы сотрудника такого учреждения, достигшего данного возраста, каждый раз может быть продлен руководителем государственного органа на период не более 1 года: "Срок работы некоторых сотрудников министерства, которым уже исполнилось 65 лет, по основательным причинам продлен на определенный период".

    Как сообщили в пресс-службе министерства молодежи и спорта, в 2015 году трудовые договора расторгнуты с тремя сотрудниками министерства, достигшими предельного возрастного ценза.

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