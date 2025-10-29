Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 19:09
    Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане

    В Азербайджан доставлены еще 12 детей из Сумской области Украины в рамках программы реабилитации.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем аккаунте в социальной сети "X" .

    "459 украинских детей, из них 215 в этом году, уже нашли спокойствие и заботу в Азербайджане. Благодарны Азербайджану за поддержку", - написал Гусев.

    Ukraynadan daha 12 uşaq Azərbaycana gətirilib

