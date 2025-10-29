Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане
Внутренняя политика
- 29 октября, 2025
- 19:09
В Азербайджан доставлены еще 12 детей из Сумской области Украины в рамках программы реабилитации.
Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем аккаунте в социальной сети "X" .
"459 украинских детей, из них 215 в этом году, уже нашли спокойствие и заботу в Азербайджане. Благодарны Азербайджану за поддержку", - написал Гусев.
Последние новости
19:23
Григорян: TRIPP важен для укрепления мира и стабильности в регионеВ регионе
19:18
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в УзбекистанВнешняя политика
19:09
Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в АзербайджанеВнутренняя политика
19:08
Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы межпарламентского сотрудничестваВнешняя политика
19:07
ХАМАС и Израиль выразили готовность соблюдать режим прекращения огня в ГазеДругие страны
18:54
Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с АзербайджаномБизнес
18:52
Фото
В соцсетях запущены страницы WUF13Внешняя политика
18:48
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента РумынииВнешняя политика
18:44