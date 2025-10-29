Еще 12 детей из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане

В Азербайджан доставлены еще 12 детей из Сумской области Украины в рамках программы реабилитации.

Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем аккаунте в социальной сети "X" .

"459 украинских детей, из них 215 в этом году, уже нашли спокойствие и заботу в Азербайджане. Благодарны Азербайджану за поддержку", - написал Гусев.