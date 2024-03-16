В Астаре из-за оползня более 10 семей находятся в опасности

В горном селе Сипияпарт Астаринского района более 10 семей оказались в опасности из-за оползня.
Как сообщает южное бюро Report, слой почвы сдвинулся из-за дождей в осенне-зимний период, создав опасность для частных домов.
Жителям аварийных домов пришлось переселиться к родственникам. По их словам, большая часть фруктовых садов в селе, где в основном занимаются выращиванием цитрусовых, уничтожена.
Соответствующие учреждения проинформированы о текущей ситуации в селе.
В местной исполнительной власти сообщили, что решение в связи с жилыми домами будет принято после того как представители МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов осмотрят территорию.