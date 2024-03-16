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В Астаре из-за оползня более 10 семей находятся в опасности

В Астаре из-за оползня более 10 семей находятся в опасности В горном селе Сипияпарт Астаринского района более 10 семей оказались в опасности из-за оползня.
Внутренняя политика
16 марта 2024 г. 15:39
В Астаре из-за оползня более 10 семей находятся в опасности

В горном селе Сипияпарт Астаринского района более 10 семей оказались в опасности из-за оползня.

Как сообщает южное бюро Report, слой почвы сдвинулся из-за дождей в осенне-зимний период, создав опасность для частных домов.

Жителям аварийных домов пришлось переселиться к родственникам. По их словам, большая часть фруктовых садов в селе, где в основном занимаются выращиванием цитрусовых, уничтожена.

Соответствующие учреждения проинформированы о текущей ситуации в селе.

В местной исполнительной власти сообщили, что решение в связи с жилыми домами будет принято после того как представители МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов осмотрят территорию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada torpaq sürüşməsi olub, ailələr təhlükə ilə üzləşib

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