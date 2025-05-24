В апреле около 7 тыс. иностранцев обратились в ГМС за разрешением на проживание в Азербайджане

В апреле около 7 тыс. иностранцев обратились в ГМС за разрешением на проживание в Азербайджане

В апреле около 7 тыс. иностранцев обратились в ГМС за разрешением на проживание в Азербайджане

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В апреле в Государственную миграционную службу Азербайджана поступило 45 030 обращений по различным направлениям деятельности. Как сообщили Report в ГМС, 24 067 обращений были связаны с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане. Наряду с этим, 6 825 обращений были связаны с получением и продлением разрешений на проживание в Азербайджане, 1572 - с определением принадлежности к гражданству Азербайджана, 1270 - с получением и продлением разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства. Число обращений по вопросам гражданства составило 233. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Ötən ay 7 minə yaxın əcnəbi Azərbaycanda yaşama icazəsi üçün müraciət edib