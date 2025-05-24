В апреле около 7 тыс. иностранцев обратились в ГМС за разрешением на проживание в Азербайджане

В апреле в Государственную миграционную службу Азербайджана поступило 45 030 обращений по различным направлениям деятельности.
Как сообщили Report в ГМС, 24 067 обращений были связаны с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане.
Наряду с этим, 6 825 обращений были связаны с получением и продлением разрешений на проживание в Азербайджане, 1572 - с определением принадлежности к гражданству Азербайджана, 1270 - с получением и продлением разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства.
Число обращений по вопросам гражданства составило 233.