Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу, Ханкенди и Агдам

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 19:59
    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу, Ханкенди и Агдам

    На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о его поездке в Шушу, Ханкенди и Агдам.

    Report представляет данную публикацию:

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу, Ханкенди и Агдам

    Ильхам Алиев Поездка в Шушу
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    app.type.
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video of his visit to Shusha, Khankandi and Aghdam
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:44
    "Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года
    Футбол
    03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
    Другие страны
    03:00
    Видео
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Внешняя политика
    02:46
    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
    Здоровье
    02:11
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
    Футбол
    01:56
    Видео
    В горных селах Шахбуза выпал снег
    Экология
    01:42
    Видео
    США атаковали судно в Оманском заливе
    Другие страны
    01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек
    Другие страны
    Лента новостей