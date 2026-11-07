İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezidentin sosial media hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 19:57
    Prezidentin sosial media hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" videonu təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Şuşa, Xankəndi və Ağdama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan İlham Əliyev Qarabağ
    Video
    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу, Ханкенди и Агдам
    app.type.
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video of his visit to Shusha, Khankandi and Aghdam
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