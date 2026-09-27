Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 15:50
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти

    В регионах Центрального Арана - Агсу, Гёйчае и Зардабе - в связи с 27 сентября - Днём памяти прошли мероприятия.

    Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, в Агсу посетили Комплекс героев и Аллею шехидов.

    Кроме того, на территории села Пирхасанлы была проведена акция по посадке деревьев.

    В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Агсуского района Ровшан Багиров, руководители правоохранительных органов района, семьи шехидов, участники войны и представители общественности района.

    Выступая на мероприятии, Ровшан Багиров рассказал о боевом пути шехидов и ветеранов, написавших славную историю в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Он отметил, что каждый из них является героем и сегодня все гордятся ими.

    В связи с Днём памяти также посетили Аллею шехидов в Гёйчае. Глава Исполнительной власти района Орхан Мурсалов вместе с депутатами Милли Меджлиса Сабиром Гаджиевым и Мазахиром Эфендиевым, руководителями правоохранительных органов района, семьями шехидов, участниками войны и представителями общественности посетил Аллею шехидов.

    Руководство района и участники мероприятия возложили цветы к могилам шехидов, отдавших жизни за освобождение земель, и почтили их память с глубоким уважением.

    В Зардабском районе в День памяти также посетили могилы шехидов, встретились с их семьями и организовали акцию по посадке деревьев.

    Сначала глава Исполнительной власти района Мердан Джамалзаде и другие официальные лица посетили памятник в парке памяти шехидов и возложили к нему цветы. Также была организована выставка рисунков и изделий ручной работы, посвящённых Отечественной войне.

    Он отметил, что под руководством Верховного Главнокомандующего кровь наших шехидов не осталась неотомщённой, а суверенитет Азербайджана был восстановлен.

    Затем участники мероприятия посетили могилы шехидов, похороненных на кладбище села Гельме района.

    В Кюрдамире также прошли мероприятия в связи с Днём памяти.

    Сначала глава Исполнительной власти района Эльшан Гасанлы и другие официальные лица посетили памятник в парке памяти шехидов и возложили к нему цветы. Глава Исполнительной власти района отметил, что светлая память героев, отдавших жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана и достигших вершины шехидства в 44-дневной Отечественной войне, навсегда останется в сердцах нашего народа.

    В 12:00 память шехидов почтили минутой молчания.

    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Агсу, Гёйчае и Зардабе прошли мероприятия ко Дню памяти
    27 Сентября – День памяти
    Фото
    Ağsu, Göyçay, Zərdab və Kürdəmirdə Anım Günü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər baş tutub
    Фото
    Remembrance Day events held in Aghsu, Goychay, Zardab and Kurdamir
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