Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября в Агджабединском районе состоялось открытие нового завода по производству хлеба и мучных изделий.

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике индустриализации, наряду с диверсификацией ненефтяной промышленности, привлечением в оборот имеющихся природных и экономических ресурсов, развитием традиционных отраслей промышленности, принимаются целенаправленные меры по созданию новых участков по производству промышленной продукции, усилению промышленного потенциала регионов и обеспечению развития промышленности на основе инноваций. Одной из таких мер является создание в нашей стране за счет льготных государственных кредитов предприятий по производству хлеба, основанных на новейших технологиях и оснащенных современным оборудованием. Внедрение отвечающих международным стандартам передовых технологий позволяет снизить себестоимость продукции, повысить ее качество и увеличить ассортимент.

Способствуя повышению экономического потенциала нашей страны, развитию социально-экономической инфраструктуры в регионах, эти проекты также играют важную роль в открытии новых рабочих мест, повышении занятости населения. Новый завод по производству хлеба и мучных изделий в Агджабединском районе имеет важное значение с этой точки зрения.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о том, что в настоящее время в Азербайджане функционирует более 160 предприятий по производству хлеба производственной мощностью 2,2 тысячи тонн в день. Национальный фонд помощи предпринимательству министерства экономики выделил на строительство 30 хлебозаводов общей стоимостью 113, 3 миллиона манатов и производственной мощностью 827,6 тонны, оснащение их современными технологиями и оборудованием льготный кредит в размере 54,4 миллиона манатов. 13 из этих предприятий, производственная мощность которых составляет 443,6 тонны в день, находятся в бакинских поселках, а 17 предприятий производственной мощностью 384 тонны в день - в регионах. Одним из созданных в регионе хлебозаводов, оснащенных современным оборудованием, является Агджабединский завод по производству хлеба и мучных изделий ООО "Джахидоглу".

Было сообщено, что расположенный на территории шесть гектаров завод состоит из двух производственных участков. На создание завода, общая стоимость которого составляет 4 миллиона манатов, Национальный фонд помощи предпринимательству министерства экономики выделил льготный кредит в размере 1,4 миллиона манатов. На заводе производственной мощностью 20 тонн в день смонтированы 2 линии по производству хлеба, оборудование для мучных изделий и расфасовки. Завод выпускает 7 видов хлеба и мучные изделия 20 наименований. В дальнейшем предусматривается расширить ассортимент продукции. Производимый хлеб поставляется потребителям под брендом "Агджабединский хлеб".

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие, посмотрел производственный процесс и готовую продукцию.

Было сообщено, что производственный процесс на заводе полностью автоматизирован. Так, доставленная на завод специальными транспортными средствами мука выгружается в склад. Для закваски теста в производственном процессе используется сырный рассол, получаемый в результате переработки молока, что делает выпускаемые хлеб и мучные изделия различных наименований вкуснее и качественнее, а также позволяет увеличить срок хранения продукции. В дальнейшем для создания сырьевой базы используемого при закваске теста сырного рассола предусматривается организовать участок по переработке молока. Для поставок производимой продукции потребителям закуплено достаточное количество транспортных средств. На заводе создано около 50 новых рабочих мест, среднемесячная зарплата составляет 400 манатов.

В заключение было сделано фото на память.