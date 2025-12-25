Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 14:16
    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    В Агдаме до конца декабря во 2-ой жилой комплекс будут переселены 104 семьи.

    Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом в ходе медиа-тура, организованного по следам визита президента, сообщила журналистам исполняющая обязанности руководителя отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Мамедли.

    По ее словам, площадь второго жилого комплекса в Агдаме превышает 13 гектаров.

    "В составе комплекса построено 60 жилых зданий, объединенных в 11 кварталов. Здесь размещены 1268 квартир, в том числе 114 однокомнатных, 464 двухкомнатные, 536 трехкомнатных и 154 четырехкомнатные. В декабре текущего года сюда планируется переселение 426 человек из 104 семей. В январе–феврале следующего года будет обеспечено возвращение еще 1164 семей, что составляет 4772 человека", - отметил он.

    Мамедли подчеркнула, что все жилые дома обеспечены постоянным водо- и электроснабжением, скоростным интернетом, а также централизованным отоплением и горячей водой.

    На территории комплекса выполнены масштабные работы по благоустройству: проложены внутриквартальные дороги протяженностью около 5 км, обустроены спортивные и детские игровые площадки, велосипедные дорожки, а также наземные и подземные автостоянки на 1218 автомобилей.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 24 декабря приняли участие в церемонии открытия 2-го жилого комплекса в Агдаме, а также встретились с переселившимися жителями.

    Фото
    Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcək
    Фото
    Over 100 families to be relocated to 2nd residential complex in Azerbaijan's Aghdam

